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В "Укрзализныце" подсчитали расходы на стратегию развития

В "Укрзализныце" подсчитали расходы на стратегию развития
15:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Для реализации стратегии "Укрзализныци" на 5 лет необходимо около 150 млрд грн при поддержке ЕБРР.

Для реализации стратегии АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) на 2019-2023 гг. по базовому сценарию необходимо около 150 млрд грн инвестиций, сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики компании Антон Саболевский в интервью онлайн-проекту УЗ "12 лиц стратегии УЗ".

По его словам, наибольшая доля в инвестиционном портфеле "Укрзализныци" - кредитные средства международных финансовых организаций, в том числе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Перспективными направлениями привлечения инвестиций, по его словам, является развитие припортовой ж/д инфраструктуры, построение логистических терминалов на границе с Евросоюзом, подвижной грузовой состав.

"Припортовая инфраструктура интересует, прежде всего, владельцев грузов, поскольку значительная часть экспорта перевозится ж/д транспортом. Развитие логистических терминалов на границе с ЕС также интересует экспортеров, поскольку перегрузки грузов в Украине дешевле, чем в Европе. Инвестиции в грузовой подвижной состав интересуют, с одной стороны, производителей такой продукции, которые обычно помогают "Укрзализныце" получить доступ к связанным кредитам, а с другой - частных операторов подвижного состава, которые вкладывают средства в обновление собственных парков грузовых вагонов", - рассказал Саболевский.

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Помимо этого, перспективным направлением привлечения инвестиций он считает развитие пассажирских вокзалов.

"Сегодня уже прорабатываются пилотные инвестиционные проекты, потенциал окупаемости которых очень высок", - уточнил Саболевский.

В то же время он отметил, что из-за существующего государственного регулирования тарифов большинство направлений деятельности "Укрзализныци", в которые необходимо инвестировать значительные денежные средства, не будут рентабельными, поэтому такой подход нужно менять.

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"По моему мнению, надлежащее внедрение Евродирективы позволит решить этот вопрос", - говорит представитель УЗ.

По его словам, объективно оценивать привлекательность и риски, связанные с возвратом инвестиций, потенциальным инвесторам поможет повышение прозрачности деятельности отдельных сегментов бизнеса в ходе реорганизации компании.

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Как сообщалось, глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов считает, что закон "О железнодорожном транспорте" должен коррелировать с планом реструктуризации УЗ, который будет представлен до конца 2019 года. По его словам, ключевым механизмом реализации стратегии "Укрзализныци" на 2019-2023 гг. является реорганизация монополиста в несколько компаний в соответствии с сегментами бизнеса.

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Укрзализныця, ЕБРР, УЗ, Стратегия Укрзализныци.
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