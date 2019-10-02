Поручители Приватбанка погасили долг перед НБУ

Новости Бизнеса:После мирового соглашения компания "Арлан" выплатила кредит перед Национальным банком Украины.

Компания "Арлан", которая была поручителем Приватбанка по кредиту рефинансирования, выполнила необходимые действия перед Нацбанком.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Нацбанк в мае прошлого года подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области иск об обращении взыскания на недвижимое имущество, принадлежащее ООО "Арлан". Компания была передана в ипотеку в качестве обеспечения обязательств Приватбанка по кредиту рефинансирования.

В сентябре Центральный апелляционный суд подтвердил мировое соглашение между компанией "Арлан", принадлежащяя Игорю Коломойскому, и Нацбанком - компания подтвердила свои намерения выплатить кредиты по рефинансированию, которые задолжал Приватбанк перед НБУ до национализации.