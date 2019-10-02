В "Нафтогаз Украины" заявляют об открытии рынка газа для населения

Новости Бизнеса:По мнению Коболева это улучшит сервис а люди смогут получать выгодные предложения.

В Украине пришло время открыть конкурентный рынок газа для населения, на котором люди смогут получить лучший сервис и доступ к выгодным предложениям газопоставляющих компаний.

Об этом написал в Facebook глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Пришло время открыть рынок газа для конкуренции - чтобы люди наконец получили лучший сервис, доступ к выгодным и удобным предложениям. Газ - такой же товар, как и мобильная связь, доступ в интернет или банковское обслуживание. Конкуренция принесет потребителям больше пользы, чем ручное государственное регулирование" - написал он.

По мнению Коболева, красноречивым подтверждением спроса бытовых потребителей на новые, более гибкие продукты, которые может предложить конкурентный рынок, является популярность услуги "Газовый запас".

"За месяц, в течение которого действовало предложение "Нафтогаза", им воспользовались более 55 тысяч украинских семей. Все они смогут использовать газ зимой по фиксированным летним ценам. Выкупленный объем превышает 67 млн куб.", - отметил он.

Глава НАК также уточнил, что услуга является не единственной выгодой открытия конкурентного рынка для населения.

"Такие продукты есть. Возможность зафиксировать цену по подписке - это лишь первый из них. Когда откроется рынок, поставщики смогут предлагать оплату газа равномерными частями в течение года, бонусы за эффективное потребление, пакетные услуги газ + электричество, энергия + энергоаудит + энергоэффективность", – написал Коболев.

С момента запуска услуги "Газовый запас" от "Нафтогаз Украины", которая действовала до 25 сентября и позволяла домохозяйствам купить газ по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона, воспользовались более 50 тысяч семей.

Сейчас цена на газ для населения регулируется правительством.