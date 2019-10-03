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"Укрзализныця" анонсировала запуск еще одного поезда "Интерсити" Киев-Херсон

"Укрзализныця" анонсировала запуск еще одного поезда "Интерсити" Киев-Херсон
11:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:В компании рассказали об увеличении пассажиропотока в Херсон.

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) до 2020 года запустит еще один скоростной поезд по маршруту Киев-Херсон, сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на главу компании Евгения Кравцова в четверг утром.

"Сейчас мы наблюдаем увеличение пассажиропотока в Херсон, поэтому прорабатываем вопрос назначения еще одного скоростного поезда в этом направлении. Так, до конца года здесь будут курсировать два скоростных дневных поезда "Интерсити" и ночной поезд", - сказал Кравцов во время рабочей поездки в Херсон в среду, которого цитирует пресс-служба.

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В настоящее время в сообщении Киев-Херсон курсируют скоростной поезд "Интерсити" № 766 и ночной пассажирский поезд № 102.

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Укрзализныця, Киев-Херсон, Поезд Интерсити Киев-Херсон.
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