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Криптовалюта Facebook теряет поддержку: PayPal уходит из проекта

Криптовалюта Facebook теряет поддержку: PayPal уходит из проекта
18:41 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:PayPal отказался от участия в создании криптовалюты от Facebook.

Международная платежная система PayPal отказалась участвовать в проекте по созданию криптовалюты Libra от компании Facebook.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, PayPal могла отказаться от участия в проекте потому, что тот не получил полной поддержки от американских регуляторов.

"Опасения, что PayPal может выйти из проекта, усилились в четверг, когда компания отсутствовала на собрании членов Ассоциации Libra в Вашингтоне", - говорится в сообщении.

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PayPal был одним из первых членов Ассоциации Libra - группы с 28 компаний и некоммерческих организаций, которые помогают развивать криптовалюту Libra. Среди членов - платежная компания Visa, приложение Uber и гуманитарный благотворительный фонд Mercy Corps.

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Facebook, PayPal, Криптовалюта, Libra.
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