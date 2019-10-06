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"Чешские авиалинии" восстановят полеты из Одессы в Прагу

"Чешские авиалинии" восстановят полеты из Одессы в Прагу
00:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Чешская авиакомпания возобновит рейсы из Одессы в Прагу.

Авиакомпания «Чешские авиалинии» с 27 октября возобновит полеты из Одессы в Прагу.

Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Одесса», указанная авиакомпания возобновляет полеты из Одессы в Прагу в зимний период.

«Новое расписание стартует с 27 октября», - отметили в пресс-службе.

Вылеты из Одессы будут осуществляться по понедельникам и четвергам в 5.00 с прибытием в Прагу в 6.10 (по местному времени).

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Вылеты из Праги – по средам и воскресеньям в 22.45 с прибытием в Одессу в 1.55 (по местному времени).

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Одесса, Аэропорт, Самолет, Рейс, Прага, Чешские авиалинии.
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