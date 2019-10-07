Укроборонпром продолжает менять состав: назначены руководители еще трех подразделений

Новости Бизнеса:Абромавичус назначил руководителей еще трех направлений в Укроборонпроме.

Бывший замглавы Национальной полиции Константин Бушуев назначен заместителем генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщается на странице концерна в Facebook.

"Новая команда Укроборонпрома обновляет руководящий состав концерна. Генеральный директор Абромавичюс назначил руководителей еще 3 направлений: Константин Бушуев - заместитель генерального директора по безопасности. Виталий Пахомов - директор HR-департамента. Владимир Бируля - начальник управления коммуникаций", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 7 октября Президент Владимир Зеленский назначил своего помощника Андрея Ермака и гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского членами наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".