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Укроборонпром продолжает менять состав: назначены руководители еще трех подразделений

Укроборонпром продолжает менять состав: назначены руководители еще трех подразделений
22:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Абромавичус назначил руководителей еще трех направлений в Укроборонпроме.

Бывший замглавы Национальной полиции Константин Бушуев назначен заместителем генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщается на странице концерна в Facebook.

"Новая команда Укроборонпрома обновляет руководящий состав концерна. Генеральный директор Абромавичюс назначил руководителей еще 3 направлений: Константин Бушуев - заместитель генерального директора по безопасности. Виталий Пахомов - директор HR-департамента. Владимир Бируля - начальник управления коммуникаций", - говорится в сообщении.

"Укроборонпром" оптимизирует работу собственных спецэкспортеров

Как сообщалось ранее, 7 октября Президент Владимир Зеленский назначил своего помощника Андрея Ермака и гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского членами наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

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Все по теме:

Укроборонпром, Айварас Абромавичюс, Константин Бушуев, Виталий Пахомов, Владимир Бируля.
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