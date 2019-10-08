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В РФ хотят засудить основателя Mos City Group

В РФ хотят засудить основателя Mos City Group
13:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото:Твиттер

Новости Бизнеса:В Москве основателю Mos City Group Павлу Фуксу выдвинуты обвинения в мошенничестве.

Таганский районный суд Москвы 11 октября решит вопрос об аресте бизнесмена, основателя девелоперской компании Mos City Group Павла Фукса, обвиняемого мошенничестве.

"В производстве суда находится материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Фукса Павла Яковлевича. Судебное заседание назначено на 11 октября в 10:00", - сообщила пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

По данным суда, Фуксу предъявлено обвинение в особо крупном хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он объявлен в международный розыск.

В суде суть предъявленного Фуксу обвинения не пояснили.

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Уголовное дело находится в производстве Следственного управления МВД по ЦАО.

Как следует из открытых источников, Mos City Group основана в 2006 году в результате слияния нескольких компаний, специализирующихся на комплексном развитии земельных территорий. В портфеле компании - более дюжины крупных объектов в Москве, Московской области и Киеве.

В последние годы Фукс, уроженец Харькова, проживает в Украине. В начале сентября совместно с Игорем Коломойским публично посещал прошедший в Киеве форум "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

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Москва, Россия, Суд, Певел Фукс, Mos City Group.
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