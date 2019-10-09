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Коболев: "Газпром" сможет прийти на украинский рынок газа

Коболев: "Газпром" сможет прийти на украинский рынок газа
12:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Глава "Нафтогаза"допускает выход "Газпрома" на украинский рынок поставок газа с января 2020 года.

ПАО "Газпром" с 1 января 2020 года может начать прямые поставки газа украинским потребителям в случае подписания договоров о присоединении по европейским правилам, считает глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Газпрому ничто не мешает начать поставку газа украинским потребителям в любой момент времени. Как только у нас будут подписаны договоры о присоединении, и как только мы внедрим европейские нормы работы рынка газа, "Газпром" сможет прийти на этот рынок и поставлять в таком количестве газ потребителям, как они пожелают. Более того, они могут делать это достаточно эффективно, если их ценовая политика будут дешевле, чем у европейских поставщиков", - сказал он в ходе проходящего в Киеве "5-го украинского газового форума".

По его словам, на сегодня нежелание Газпрома выполнять текущий контракт с НАК является "вопросом политической плоскости", а после его окончания российская компания вновь может выйти на украинский рынок, если предложит более интересную цену в условиях действующего конкурентного рынка.

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"Я не удивлюсь, если 1 января мы увидим "Газпром экспорт" поставщиком газа для больших украинских потребителей, предприятий разной сферы", - резюмировал Коболев.

Как сообщалось, Украина уже почти четыре года (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

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Газпром, Нафтогаз, Андрей Коболев.
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