Скачать
Суббота, 12.10.2019
"Не вижу здесь особой проблемы": Пристайко - о сотрудничестве с Ермаком
"Не вижу здесь особой проблемы": Пристайко - о сотрудничестве с Ермаком
Порошенко с благодарностью поприветствовал решение ПЦЭ
Порошенко с благодарностью поприветствовал решение ПЦЭ
Усик - Уизерспун: все о бое (Фото, Видео)
Усик - Уизерспун: все о бое (Фото, Видео)
Умер актер и номинант премии "Оскар" Роберт Форстер
Умер актер и номинант премии "Оскар" Роберт Форстер

СМИ: возвращение "Криворожстали" и "Укртелекома" в госсобственность не имеет смысла

СМИ: возвращение "Криворожстали" и "Укртелекома" в госсобственность не имеет смысла
16:20 Сегодня Телеграф УНН

Новости Бизнеса:Это приведет к потере доверия со стороны потенциальных иностранных и отечественных инвесторов.

Возвращение "Криворожстали" и "Укртелекома" в госсобственность нецелесообразно. Это приведет к потере доверия со стороны потенциальных иностранных и отечественных инвесторов, на участие которых рассчитывает правительство в своей программе. Реприватизация — крайне негативный сигнал для мирового инвестиционного сообщества, которое сегодня тщательно наблюдает за процессами разгосударствления предприятий в Украине, предостерегает в своем исследовании издание "Зеркало недели".

Без участия частного капитала поднять национальную экономику в настоящее время невозможно. Именно поэтому в программе правительства запланировано привлечение 50 млрд долларов иностранных инвестиций. Эти планы имеют основания. С одной стороны, в Украине есть еще много государственных предприятий, которые можно успешно приватизировать. С другой - иностранный капитал интересуется Украиной.

"Сейчас на пороге в Украине стоит целая армия... инвесторов, готовых вкладывать... Они хорошо понимают, что молодое государство с экономикой, формирующейся с растущими рынками - прекрасный плацдарм для амбициозных проектов, - отмечается в материале. - Если к этому добавить уникальное географическое положения, которое, по сути, делает Украину связующим мостом между восточной и западной экономикой - с колоссальным логистическим и транспортным потенциалом, - становится понятным, почему нашу страну инвесторы вносят в первые строки своих интересов".

Дело о расторжении договора ФГИ с "ЕСУ" о покупке "Укртелекома" пересмотрят

В то же время Украина рискует остаться без многомиллиардных инвестиций, если будет продолжаться тема реприватизации крупнейших предприятий - "Криворожстали" и "Укртелекома". Их разгосударствления в свое время не только наполнило казну беспрецедентными поступлениями (10,6 млрд и 24,2 млрд грн соответственно), но и дало возможность обеспечить устойчивое развитие самих предприятий, напоминает издание.

Для того, чтобы инвесторы решились идти в Украину и запланирована масштабная приватизация, при которой ожидается продажа более 1000 крупных и малых государственных предприятий, состоялась, стоит отправлять бизнесу убедительные положительные сигналы. В нынешней ситуации даже разговоры о возможной реприватизации "Криворожстали" или "Укртелекома" не являются целесообразными и наносят вред, подчеркивает автор материала.

 "Тот, кто намерен зайти к нам с капиталом, вряд ли будет углубляться, почему государство пошло на реприватизацию. Он увидит только свое: государство отбирает у бизнеса предприятие, которое перед этим само же ему и предложило выкупить. Согласитесь, в такой атмосфере наивно рассчитывать на приток 50 млрд долларов инвестиций за пять лет", - акцентируется в исследовании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укртелеком, Криворожсталь, Реприватизая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Богдан снова числится в списках БПП
02 Как на самом деле живется женщинам в монастырях: эксклюзивные снимки (Фото)
03 Физики сделали новое заявление относительно кротовых нор
04 Сегодня Покровская родительская суббота: традиции поминального дня, молитвы
05 Большой скандал: лауреат Нобелевской премии вызвал волну критики (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Бабье лето&quot; не спешит уходить из Украины: погода на Покров-2019
"Бабье лето" не спешит уходить из Украины: погода на Покров-2019
Автокефалия ПЦУ официально признана
Автокефалия ПЦУ официально признана
Курс валют 12 октября: доллар на месте, евро упало
Курс валют 12 октября: доллар на месте, евро упало
Рыбы тоже чувствуют боль: так ли это
Рыбы тоже чувствуют боль: так ли это
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь