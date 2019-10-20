Бортпроводники "дочек" Lufthansa продолжают бастовать

Новости Бизнеса:Забастовку у дочерних компаний Lufthansa продлили до полуночи.

В целом ряде аэропортов ФРГ предупредительная забастовка бортпроводников из профсоюза Ufo продлена до полуночи.

Об этом заявил замглавы Ufo Даниэль Флор рано утром в воскресенье, 20 октября, сообщает DW.

Первоначально забастовку планировалось завершить с 5 до 11 часов утра 20 октября.

Стачкой охвачены четыре дочерние компании авиаконцерна Lufthansa - Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline и SubExpress. Затронуты сотни рейсов в аэропортах Франкфурта-на-Майне, Дюссельдорфа, Кельна, Штутгарта, Берлина и Гамбурга.

Предупредительные забастовки на "дочках" Lufthansa были объявлены лишь во вторую половину дня 18 октября. В свою очередь Lufthansa выразила готовность повысить бортпроводникам зарплату на 2, вместо 1,8 процента, как того требовал сам профсоюз, однако сразу после этого Ufo выдвинул новые тарифные требования, которые Lufthansa незамедлительно отклонила.

Как отмечается, Ufo и Lufthansa уже давно находятся в состоянии глубокого конфликта. После крупных раздоров в руководстве Ufo концерн больше не признает правление этого профсоюза в качестве законного представителя бортпроводников и пытается по суду лишить его права на ведение тарифных споров.

Давний председатель Ufo Николай Баублис был даже уволен из Lufthansa. В контексте данного конфликта Lufthansa считает проводимые Ufo забастовки незаконными и угрожает их участникам последствиями в соответствии с трудовым законодательством.