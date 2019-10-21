Австралийская авиакомпания провела испытание рейса протяженностью более 16 тыс км

Новости Бизнеса:Самолет авиакомпании Qantas за 19 часов 16 минут преодолел 16 200 километров.

Австралийская авиакомпания Qantas завершила испытание самого длинного беспосадочного коммерческого пассажирского рейса.

Об этом сообщает BBC.

Boeing 787-9, на борту которого находилось 49 человек, вылетел из Нью-Йорка в Сидней за 19 часов 16 минут самолет преодолел 16 200 километров.

В следующем месяце компания планирует совершить тестовый беспосадочный перелет из Лондона в Сидней.

Qantas рассчитывает принять решение о запуске маршрутов к концу 2019 года.

"Это действительно важное событие для авиации", - сказал генеральный директор Qantas Group Алан Джойс.