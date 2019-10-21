Скачать
Понедельник, 21.10.2019
Гонтарева прокомментировала номер "Квартала 95" о поджоге ее дома
Гонтарева прокомментировала номер "Квартала 95" о поджоге ее дома
Кабмин объединил региональные отделения Фонда госимущества
Кабмин объединил региональные отделения Фонда госимущества
МЮ играет вничью с Ливерпулем на Олд Траффорд
МЮ играет вничью с Ливерпулем на Олд Траффорд
Рецепт дня: вкуснейшая шаурма в домашних условиях
Рецепт дня: вкуснейшая шаурма в домашних условиях

Австралийская авиакомпания провела испытание рейса протяженностью более 16 тыс км

Австралийская авиакомпания провела испытание рейса протяженностью более 16 тыс км
04:16 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Самолет авиакомпании Qantas за 19 часов 16 минут преодолел 16 200 километров.

Австралийская авиакомпания Qantas завершила испытание самого длинного беспосадочного коммерческого пассажирского рейса.

Об этом сообщает BBC.

Boeing 787-9, на борту которого находилось 49 человек, вылетел из Нью-Йорка в Сидней за 19 часов 16 минут самолет преодолел 16 200 километров.

В следующем месяце компания планирует совершить тестовый беспосадочный перелет из Лондона в Сидней.

Франция лишилась одной из крупнейшей авиакомпаний

Qantas рассчитывает принять решение о запуске маршрутов к концу 2019 года.

"Это действительно важное событие для авиации", - сказал генеральный директор Qantas Group Алан Джойс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Австралия, Авиакомпания, Qantas, Boeing 787-9.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ГПУ нашли "определенные связи" в делах Гладковского и Пашинского
02 В США создали универсальный электродвигатель
03 Зеленского пригласили на церемонию интронизации императора Японии
04 Гороскоп на завтра, 21 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Коломойский об Арахамии: Это ближайший наш товарищ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В США во время учений погибли военные
В США во время учений погибли военные
Brexit: Брюссель предоставит Джонсону 3 месяца отсрочки
Brexit: Брюссель предоставит Джонсону 3 месяца отсрочки
Милованов: &quot;Украина на грани экономического прорыва&quot;
Милованов: "Украина на грани экономического прорыва"
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Маруни
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Маруни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь