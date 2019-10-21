Гонтарева: ПриватБанк был пустой пирамидой, хуже "МММ"

Новости Бизнеса:Гонтарева считает необоснованными намерения Коломойского о получении компенсации за национализацию ПриватБанка.

Экс-председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает "театром абсурда" заявление бизнесмена Игоря Коломойского о намерении получить 2 млрд долл. компенсации за национализацию ПриватБанка.

Об этом она сказала в интервью каналу "Прямой".

"Банк был пустой пирамидой, хуже" МММ ". Там не то что капитала, а там активов не было. На сегодняшний день 217 млрд грн невозвращенных кредитов, выданных связанным с акционерами лицам. Уже меня нет два с половиной года (в должности председателя НБУ - ред.), банк в государственных руках уже почти три года. невыплачено ни копейки по этим кредитам, ни одной. То есть мы постоянно говорим, что государство внесло 155 млрд грн, а на самом деле бывшие владельцы должны ПриватБанку 217 млрд грн ", - отметила она.

Гонтарева подчеркнула, что не знает, о каких 2 млрд долл. компенсации говорит Коломойский: "Мы говорим о дыре. Из дыры деньги выйти не могут. Вот есть дыра, а есть деньги. Я даже не знаю, о каких 2 млрд долл. ... Это нонсенс и очередной театр абсурда, который я даже не хочу обсуждать ".

Как сообщалось ранее, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева, рассмотрев в судебном заседании дело по иску бизнесмена Игоря Коломойского в НБУ, Кабинета министров, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, признал незаконным национализацию ПриватБанка. Рассмотрение этого дела длилось с июня 2017 года, его объем превышал 50 томов.

Ранее Коломойский заявил, что ему не нужен сам ПриватБанк, но нужны 2 млрд долл. компенсации за капитал, который там был во время национализации.

Со своей стороны, в Национальном банке заверили, что бывший владелец ПриватБанка Коломойский не получит компенсацию за национализацию банка, потому что для такого решения нет достаточных оснований.