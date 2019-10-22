Скачать
Вторник, 22.10.2019
Зеленский и Назарбаев отметили важность проведения саммита в Нормандском формате
Зеленский и Назарбаев отметили важность проведения "нормандского" саммита
В Кремле согласились, что "нормандский формат" зашел в тупик
В Кремле согласились, что "нормандский формат" зашел в тупик
Марченко с победы стартовал в Бресте
Марченко с победы стартовал в Бресте
Актер Джереми Аллен Уайт уже женился на Эддисон Тимлин
Актер Джереми Аллен Уайт уже женился на Эддисон Тимлин

В "Укрзализныце" провели чистку кадров в пассажирском секторе

В "Укрзализныце" провели чистку кадров в пассажирском секторе
15:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:"Укрзализныця" уволила более половины руководителей, которые отвечали за пассажирские перевозки.

С начала 2019 года из руководящих должностей производственных подразделений филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" были уволены 22 человека — это 55% руководящего состава.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"С начала года Укрзализныця изменила 55% руководящего состава производственных подразделений филиала "Пассажирская компания". В частности, это начальники вагонных участков, депо и вокзалов, которые неподобающе выполняли свои должностные обязанности или подозреваются в злоупотреблениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году уже было уволено 22 руководители производственных подразделений филиала "Пассажирская компания", а по факту нанесения ущерба компании открыто 11 дел. По 4 делам расследование завершено, похищенное имущество возвращено и ущерб возмещен.

Кабмин вернул "Укрзализныцю" в сферу управления Мининфраструктуры

"Пассажирский сектор – это наиболее чувствительное для населения направление деятельности Укрзализныци. Подразделения, отвечающие за организацию пассажирских перевозок, обязаны должным образом выполнять свои функции, – поезда должны выходить в рейс исправными и чистыми, а клиенты – получать качественный сервис. Руководители, которые не справляются с этими задачами, а тем более подозреваются в коррупционных схемах, будут безотлагательно освобождены", – подчеркнул председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрзализныця, Евгений Кравцов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самые лучшие короткие поздравления с Днем рождения на 22 октября
02 Врачи назвали овощ, который самый полезный на каждый день
03 Гороскоп на завтра, 22 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Реформы и Богдан: что вызывает наибольшее беспокойство у ЕС
05 СМИ: Николь Кидман много лет изменяет супругу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень еще возьмет свое: когда ожидать похолодания в Украине
Осень еще возьмет свое: когда ожидать похолодания
Маркарова анонсировала дату рассмотрения Госбюджета-2020
Маркарова анонсировала рассмотрение Госбюджета-2020
&quot;Не спешите с выводами&quot;: Сивохо - о планах в СНБО
"Не спешите с выводами": Сивохо - о планах в СНБО
Майли Сайрус объяснила, почему хотела построить отношения с девушками
Майли Сайрус объяснила, почему хотела построить отношения с девушками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь