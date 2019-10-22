В "Укрзализныце" провели чистку кадров в пассажирском секторе

Новости Бизнеса:"Укрзализныця" уволила более половины руководителей, которые отвечали за пассажирские перевозки.

С начала 2019 года из руководящих должностей производственных подразделений филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" были уволены 22 человека — это 55% руководящего состава.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"С начала года Укрзализныця изменила 55% руководящего состава производственных подразделений филиала "Пассажирская компания". В частности, это начальники вагонных участков, депо и вокзалов, которые неподобающе выполняли свои должностные обязанности или подозреваются в злоупотреблениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году уже было уволено 22 руководители производственных подразделений филиала "Пассажирская компания", а по факту нанесения ущерба компании открыто 11 дел. По 4 делам расследование завершено, похищенное имущество возвращено и ущерб возмещен.

"Пассажирский сектор – это наиболее чувствительное для населения направление деятельности Укрзализныци. Подразделения, отвечающие за организацию пассажирских перевозок, обязаны должным образом выполнять свои функции, – поезда должны выходить в рейс исправными и чистыми, а клиенты – получать качественный сервис. Руководители, которые не справляются с этими задачами, а тем более подозреваются в коррупционных схемах, будут безотлагательно освобождены", – подчеркнул председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.