Microsoft получил контракт Пентагона на $10 миллиардов

Пентагон заключил контракт на $10 млрд с компанией Microsoft на создание облачной инфраструктуры хранения данных.
Как передает The Washington Post, Amazon, также участвовавший в тендере, считался главным претендентом на получение контракта.
«Microsoft получает контракт стоимостью $10 млрд на десять лет, если все работы будут выполнены»,— говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме Amazon на контракт претендовали IBM и Oracle, но они отсеялись на более ранних этапах. Google вышла из тендера еще в 2018 году на фоне критики собственных сотрудников за работу с Пентагоном.