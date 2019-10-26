Microsoft получил контракт Пентагона на $10 миллиардов

Новости Бизнеса:Пентагон подписал контракт с компанией Microsoft.

Пентагон заключил контракт на $10 млрд с компанией Microsoft на создание облачной инфраструктуры хранения данных.

Как передает The Washington Post, Amazon, также участвовавший в тендере, считался главным претендентом на получение контракта.

«Microsoft получает контракт стоимостью $10 млрд на десять лет, если все работы будут выполнены»,— говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме Amazon на контракт претендовали IBM и Oracle, но они отсеялись на более ранних этапах. Google вышла из тендера еще в 2018 году на фоне критики собственных сотрудников за работу с Пентагоном.