Huawei не будут выпускать собственные автомобили

Новости Бизнеса:Компания Huawei не будет выходить на автомобильный рынок.

Ранее неоднократно появлялись слухи о том, что китайская компания Huawei решила выйти на автомобильный рынок и заняться выпуском электрокаров. Как оказалось, такие планы у производителя были, но в результате от них отказались.

Что планируют

Заместитель председателя правления Huawei Сюй Чжицзюнь (Xu Zhijun) рассказал, что компания действительно собиралась покорять авторынок. Первый автомобиль планировали выпустить к октябрю прошлого года.

Однако от этой идеи решили отказаться. Дело в большой конкуренции со стороны именитых гигантов.

Вместо этого Huawei сосредоточится на разработке технологий для «умных» автомобилей. В первую очередь, это сетевые решения и облачные платформы, а также системы, которые помогут улучшить водительский опыт.

Кроме того, Huawei считает, что развертывание 5G приведёт к быстрому развитию передовых автомобильных технологий.