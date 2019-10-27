Huawei не будут выпускать собственные автомобили

Ранее неоднократно появлялись слухи о том, что китайская компания Huawei решила выйти на автомобильный рынок и заняться выпуском электрокаров. Как оказалось, такие планы у производителя были, но в результате от них отказались.
Что планируют
Заместитель председателя правления Huawei Сюй Чжицзюнь (Xu Zhijun) рассказал, что компания действительно собиралась покорять авторынок. Первый автомобиль планировали выпустить к октябрю прошлого года.
Однако от этой идеи решили отказаться. Дело в большой конкуренции со стороны именитых гигантов.
Вместо этого Huawei сосредоточится на разработке технологий для «умных» автомобилей. В первую очередь, это сетевые решения и облачные платформы, а также системы, которые помогут улучшить водительский опыт.
Кроме того, Huawei считает, что развертывание 5G приведёт к быстрому развитию передовых автомобильных технологий.