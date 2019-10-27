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Huawei не будут выпускать собственные автомобили

Huawei не будут выпускать собственные автомобили
01:18 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости Бизнеса:Компания Huawei не будет выходить на автомобильный рынок.

Ранее неоднократно появлялись слухи о том, что китайская компания Huawei решила выйти на автомобильный рынок и заняться выпуском электрокаров. Как оказалось, такие планы у производителя были, но в результате от них отказались.

Что планируют

Заместитель председателя правления Huawei Сюй Чжицзюнь (Xu Zhijun) рассказал, что компания действительно собиралась покорять авторынок. Первый автомобиль планировали выпустить к октябрю прошлого года.

Однако от этой идеи решили отказаться. Дело в большой конкуренции со стороны именитых гигантов.

Вместо этого Huawei сосредоточится на разработке технологий для «умных» автомобилей. В первую очередь, это сетевые решения и облачные платформы, а также системы, которые помогут улучшить водительский опыт.

Кроме того, Huawei считает, что развертывание 5G приведёт к быстрому развитию передовых автомобильных технологий.

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Автомобиль, Huawei, Компания, Авто.
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