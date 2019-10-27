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Цена акций Twitter снизилась на 20%

Цена акций Twitter снизилась на 20%
04:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Акции Twitter теперь стоят на 20% дешевле.

Компания Twitter опубликовала отчет о росте квартальной выручки, но ее акции все равно упали в цене.

Как сообщает "Медуза", по состоянию на вечер 24 октября акции компании на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи упали на 20%.

По состоянию на 23:00 по киевскому времени акции Twitter торговались по 30,8 доллара за бумагу, тогда как предыдущие торги закрылись на отметке 38,8 доллара.

24 октября компания опубликовала отчет о финансовых результатах за третий квартал 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль упала с 789 до 37 миллионов долларов, а выручка выросла с 758 до 824 миллионов.

При этом аналитики ожидали увидеть выручку на уровне 876 миллионов.

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Акции, Компания, Twitter.
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