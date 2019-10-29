Нафтогаз готовит новый иск к Газпрому

Новости Бизнеса:Украинская сторона намерена подать новый иск в отношении российской энергетической компании "Газпром".

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о подготовке нового иска к российскому "Газпрому".

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя переговоры по транзиту российского газа между Украиной, Россией и Евросоюзом.

Витренко заявил, что "прекрасно понимает" вице-президента Европейской комиссии Мароша Шевчовича, который после встречи в Брюсселе сказал, что он разочарован ее результатами.

"Договоренностей нет. Но я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к Газпрому в новом арбитражном процессе...", – написал Витренко.

Как сообщалось, вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович заявил, что разочарован результатами трехсторонних переговоров между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа, поскольку стороны не достигли конструктивных договоренностей.

Еврокомиссар отметил, что он выдвинул сторонам предложения относительно объема транзита газа и тарифов на его транспортировку, но российская сторона не поддержала его.

Как сообщалось ранее, сегодня в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.