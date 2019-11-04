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Microsoft провела эксперимент по сокращению рабочей недели: поразительный результат

Microsoft провела эксперимент по сокращению рабочей недели: поразительный результат
16:09 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Microsoft сократила рабочую неделю на день - продуктивность офиса выросла на 40%.

Компания Microsoft Japan в августе этого года провела эксперимент, в рамках которого у сотрудников в течение месяца была четырехдневная рабочая неделя - эффективность выросла на 40% по сравнению с августом прошлого года.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"В рамках эксперимента еще одним выходным стала пятница. Среди сотрудников, которые приняли участие в программе и прошли опрос, 92% заявили, что довольны четырехдневной неделей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при сокращении рабочей недели на 20% производительность сотрудников выросла на 39,9%. Проводилось меньше встреч, они стали короче: часто онлайн, а не во время личного общения.

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Кроме этого, использовали на 23,1% меньше электроэнергии и напечатали на 58,7% меньше страниц.

"Некоторые менеджеры Microsoft Japan до сих пор не понимают изменений в стилях работы, а некоторые сотрудники выражают беспокойство по поводу того, что короткие рабочие недели будут беспокоить клиентов", - подчеркивает издание.

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Microsoft Япония планирует провести еще один эксперимент зимой. Сотрудники не будут получать специальных оплачиваемых выходных дней, но их будут поощрять отпускать по собственной инициативе "более гибким способом".

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Япония, Microsoft, Работа, Рабочая неделя, Microsoft Japan.
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