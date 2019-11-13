Железнодорожный вокзал Харькова сдадут в аренду

Новости Бизнеса:Харьковский ж/д вокзал с активами в 10 млрд грн отдадут частникам.

Харьковский ж/д вокзал, стоимость непрофильных активов которого оценили в 10 млрд грн, передадут в концессию. Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.

По словам министра, сам вокзал, привокзальная площадь, пассажирский терминал и гостиница, которые принадлежат "Укрзализныце", планируют отдать бизнесу. Это предусмотрено программой по изменению в сфере инфраструктуры и транспорта до конца полномочий нынешнего правительства.

Как отметил Криклий, многие объекты "Укрзализныци" не используются длительное время и их необходимо отдать в частные руки, а средства, которые поступят от концессии, будут направлены на переоборудование подвижных составов и улучшение сервиса для пассажиров.

"Мы планируем наши непрофильные активы продавать, а, например, вокзалы и стратегические вещи сдавать в концессии для того, чтобы их можно было лучше содержать. Государство и "Укрзализныця" от этого только выиграют, потому что будут получать прибыль, а не убытки", — отметил министр инфраструктуры.

Относительно вокзалов глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов добавил, что этими объектами заинтересовались инвесторы из ОАЭ.