Запугали "Газпром": Российский монополист отменяет размещение евробондов

Новости Бизнеса:Привлеченные Газпромом юристы не смогли гарантировать, что привлеченные средства не будут потеряны из-за исков Нафтогаза Украины.

Российская компания "Газпром" отменила намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае "атак" "Нафтогаза Украины".

По словам собеседника агентства, занимавшиеся организацией сделки юристы не смогли твердо гарантировать, что привлеченные средства не будут потеряны. Он не исключил, что в случае открытия благоприятного "окна" компания может и привлечь финансирование в ближайшее время, так как новая программа бондов подготовлена и для нее есть все документы и информационные материалы.

Отмечается, что в конце ноября Газпром" должен выпустить отчет за три квартала по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Это потребует обновления эмиссионных документов к размещению и в этом случае уже компания не выйдет с новыми бондами до конца года, сориентировал собеседник.

В минувшую пятницу, 8 ноября, Газпром опубликовал материалы новой программы бондов новой SPV Gaz Finance PLC с лимитом в 30 млрд евро, включая обновленный информационный меморандум.

Ранее Стокгольмский арбитраж обязал Газпром доплатить Нафтогазу $4,63 млрд за недопоставку объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров на поставку и транзит Газпром должен доплатить Нафтогазу $2,56 млрд.

Из-за нежелания Газпрома гасить долг Нафтогаз инициировал в ряде иностранных юрисдикций судебные процессы по признанию и принудительному исполнению решений арбитража.