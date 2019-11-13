Скачать
Среда, 13.11.2019
Рынок земли: законопроект поддержан в первом чтении
Рынок земли: законопроект поддержан в первом чтении
Арахамия об отмене воинского призыва: У нас есть общее видение
Арахамия об отмене воинского призыва: У нас есть общее видение
Гримм обратился к Тайсону и Дентиньо
Гримм обратился к Тайсону и Дентиньо
Instagram тестирует инструмент редактирования видео
Instagram тестирует инструмент редактирования видео

Запугали "Газпром": Российский монополист отменяет размещение евробондов

Запугали "Газпром": Российский монополист отменяет размещение евробондов
16:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Привлеченные Газпромом юристы не смогли гарантировать, что привлеченные средства не будут потеряны из-за исков Нафтогаза Украины.

Российская компания "Газпром" отменила намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае "атак" "Нафтогаза Украины".

По словам собеседника агентства, занимавшиеся организацией сделки юристы не смогли твердо гарантировать, что привлеченные средства не будут потеряны. Он не исключил, что в случае открытия благоприятного "окна" компания может и привлечь финансирование в ближайшее время, так как новая программа бондов подготовлена и для нее есть все документы и информационные материалы.

Отмечается, что в конце ноября Газпром" должен выпустить отчет за три квартала по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Это потребует обновления эмиссионных документов к размещению и в этом случае уже компания не выйдет с новыми бондами до конца года, сориентировал собеседник.

Нафтогаз подал иск в Стокгольмский арбитраж против Газпрома

В минувшую пятницу, 8 ноября, Газпром опубликовал материалы новой программы бондов новой SPV Gaz Finance PLC с лимитом в 30 млрд евро, включая обновленный информационный меморандум.

Ранее Стокгольмский арбитраж обязал Газпром доплатить Нафтогазу $4,63 млрд за недопоставку объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров на поставку и транзит Газпром должен доплатить Нафтогазу $2,56 млрд.

Из-за нежелания Газпрома гасить долг Нафтогаз инициировал в ряде иностранных юрисдикций судебные процессы по признанию и принудительному исполнению решений арбитража.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газпром, Нафтогаз, Евробонды, Стокгольмский арбитраж.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алла Мазур просит о поддержке в трудную минуту: медики обнаружили рак
02 Какие физические упражнения способны замедлить процессы старения
03 Маникюр 2019-2020: яркие образы красного дизайна (Фото)
04 Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
05 Венеция "утонула": крупнейший потоп за 50 лет (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава МИД Австрии едет в Украину
Глава МИД Австрии едет в Украину
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Очередной температурный рекорд в Киеве
Очередной температурный рекорд в Киеве
Сразу три новых супергероя появятся в киновселенной Marvel
Сразу три новых супергероя появятся в киновселенной Marvel
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь