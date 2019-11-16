Amazon не обогнал Microsoft: обнародован рейтинг миллиардеров Bloomberg

Новости Бизнеса:Безос уступил место Гейтсу в рейтинге миллиардеров Bloomberg.

Основатель компании "Майкрософт" Билл Гейтс занял первую строчку в ежедневно обновляемом рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index.

Состояние Гейтса на данный момент оценивается в $110 млрд, в то время как потесненный им основатель Amazon Джефф Безос имеет в распоряжении $109 млрд.

В пятерку самых крупных миллиардеров мира сейчас также входят президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($103 млрд), инвестор Уоррен Баффетт ($86,6 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг ($74,5 млрд).

Напомним, журнал Forbes решил составить список самых высокооплачиваемых покойных знаменитостей. На сайте издания опубликовали 13 звезд, 9 из которых - музыканты.