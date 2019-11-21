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Четверг, 21.11.2019
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Украина купила газа почти на два миллиарда долларов

Украина купила газа почти на два миллиарда долларов
12:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Наибольшие объемы газа в Украину поставили зарегистрированные в Швейцарии компании.

Украина в январе-сентябре 2019 года импортировала 9,2 млрд куб. м природного газа на общую сумму 1,8 млрд долл., сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, зарегистрированные в Швейцарии компании поставили в Украину 4 млрд куб. м газа на 769,6 млн долл., из Германии было поставлено 2,8 млрд куб. м на 546,7 млн долл., из Чехии 478,6 млн куб. м на 91,2 млн долл., из Венгрии – 462,9 млн куб. м на 88,6 млн долл., из Франции – 356,6 млн куб. м на 70 млн долл., из Польши – 342,8 млн куб. м на 71,7 млн долл., из Австрии – 267,2 млн куб. м на 72,4 млн долл., из Великобритании – 154,6 млн куб. м на 38,11 млн долл., из Люксембурга – 133,7 млн куб. м на 32,3 млн долл.

Как сообщалось, Украина в 2018 году импортировала 10,39 млрд куб. м природного газа на общую сумму 3,12 млрд долл. В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома".

Газпром резко увеличил транзит газа через Украину

В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации. В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в 2017 году – 13,9 млрд куб. м. Общая стоимость импортного газа в 2017 году составила 3,228 млрд долл.

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Газ, ГТС, Нафтогаз, Транзит газа.
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