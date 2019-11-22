"Оператор ГТС Украины" находится на пути к окончательному принятию

Новости Бизнеса:Украина сделала еще один важный шаг к отделению оператора ГТС.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальних услуг, одобрила предварительное решение о сертификации ООО "Оператор ГТС Украины".

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"ООО "Оператор ГТС Украины" получил положительное предварительное решение НКРЭКУ о сертификации общества как оператора ГТС. Копия такого решения пока будет отправлена вместе с другой информацией по запросу на сертификацию в Секретариат Энергетического сообщества", - говорится в сообщении.

В Нафтогазе уточнили, что после получения положительного заключения Секретариата Энергетического сообщества НКРЭКУ сможет принять окончательное решение, которое позволит ООО "Оператор ГТС Украины" начать работу в статусе юридически обособленного Оператора ГТС с 1 января 2020 года.

"Вопреки заявлениям наших северных контрагентов мы доказали, что благодаря координации усилий профессионалов можно реализовывать самые амбициозные проекты в сжатые сроки. Впереди еще много работы, но делаем все, чтобы анбандлинг был завершен вовремя и на высоком уровне", - цитирует пресс служба НАК председателя правления Нафтогаза Андрея Коболева.

Сам Коболев в Facebook отметил, что нынешнее решение регулятора означает, что очередной важный шаг на пути к отделению оператора ГТС успешно сделан. Окончательное же решение ожидается во второй половине декабря. "Нас ожидает еще много работы, связанной с передачей ГТС под контроль Минфина и трансфером активов между Укртрансгазом и новым Оператором ГТС", - добавил он.

По словам председателя правления НАК, анбандлинг происходит в полном соответствии с планом, а его завершение важно как в контексте переговоров с Россией, так и для приведения украинского законодательства в соответствие с европейским.

Как известно, ООО "Оператор ГТС Украины" рассчитывает получить сертификацию как оператор газотранспортной системы до конца этого года, ведь с 1 января Оператор ГТС будет отделен от группы Нафтогаз (анбандлинг) и передан в управление государственной компании ОАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), подчиненном Министерству финансов Украины. МГУ будет владеть 100% акций Оператора.

Такой план действий предусмотрен постановлением Кабинета министров Украины №840 "Об отделении деятельности по транспортировке природного газа и обеспечении деятельности оператора газотранспортной системы".