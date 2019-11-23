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Укрзализныця выплатит железнодорожникам около 1 миллиарда вознаграждения

Укрзализныця выплатит железнодорожникам около 1 миллиарда вознаграждения
05:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Укрзализныця: До конца года выплатим железнодорожникам до 1 млрд грн.

До конца года Укрзализныця выплатит железнодорожникам до 1 миллиарда гривен вознаграждения по итогам работы в 2018 году.

Об этом в Facebook сообщил председатель правления АО “Укрзализныця” Евгений Кравцов.

“До конца года выплатим железнодорожникам до 1 млрд грн. Это вознаграждение по итогам работы в 2018-ом. Решение принято правлением”, - говорится в сообщении.

По словам Кравцова, размер вознаграждения составит 50% от должностного оклада.

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Напоминаем, выплата так называемой тринадцатой заработной платы за 2018 год была одним из требований профсоюзов железнодорожников во время митинга, который они проводили 14 ноября у Офиса Президента Украины.

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Укрзализныця, Вознаграждение, Евгений Кравцов.
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