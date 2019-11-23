Укрзализныця выплатит железнодорожникам около 1 миллиарда вознаграждения

Новости Бизнеса:Укрзализныця: До конца года выплатим железнодорожникам до 1 млрд грн.

До конца года Укрзализныця выплатит железнодорожникам до 1 миллиарда гривен вознаграждения по итогам работы в 2018 году.

Об этом в Facebook сообщил председатель правления АО “Укрзализныця” Евгений Кравцов.

“До конца года выплатим железнодорожникам до 1 млрд грн. Это вознаграждение по итогам работы в 2018-ом. Решение принято правлением”, - говорится в сообщении.

По словам Кравцова, размер вознаграждения составит 50% от должностного оклада.

Напоминаем, выплата так называемой тринадцатой заработной платы за 2018 год была одним из требований профсоюзов железнодорожников во время митинга, который они проводили 14 ноября у Офиса Президента Украины.