Укрзализныця выплатит железнодорожникам около 1 миллиарда вознаграждения

До конца года Укрзализныця выплатит железнодорожникам до 1 миллиарда гривен вознаграждения по итогам работы в 2018 году.
Об этом в Facebook сообщил председатель правления АО “Укрзализныця” Евгений Кравцов.
“До конца года выплатим железнодорожникам до 1 млрд грн. Это вознаграждение по итогам работы в 2018-ом. Решение принято правлением”, - говорится в сообщении.
По словам Кравцова, размер вознаграждения составит 50% от должностного оклада.
Напоминаем, выплата так называемой тринадцатой заработной платы за 2018 год была одним из требований профсоюзов железнодорожников во время митинга, который они проводили 14 ноября у Офиса Президента Украины.