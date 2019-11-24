Власти США дали согласие: Microsoft будет сотрудничать с Huawei

Новости Бизнеса:Microsoft сможет сотрудничать с китайской Huawei.

Похоже, правительство США, как и обещало, начало выдавать американским компаниям лицензии на продажу компонентов и ПО китайской Huawei. О таком разрешении уже заявляет Microsoft.

Они сказали «да»

Представители Microsoft заявляют, что уже получили документ, разрешающий возобновить экспорт программного обеспечения для Huawei Technologies.

«20 ноября министерство торговли США удовлетворило запрос Microsoft на лицензию на экспорт для Huawei программного обеспечения для массового рынка. Мы ценим действия Департамента в ответ на нашу просьбу», — говорится в заявлении Microsoft.

Напомним, из-за санкций США Huawei пришлось выпускать ноутбуки с Linux, а Microsoft на время прекратила продажи ноутбуков Huawei в своем фирменном магазине.

Ранее в правительстве США говорили, что по состоянию на 20 ноября они получили около 300 заявок на получении лицензии на сотрудничество с Huawei. Половина рассмотрена, примерно половина из них или четверть от общего количества отклонена.

О каких компаниях идет речь — неизвестно. Но Huawei рассчитывает, что в ближайшее время лицензию получит и Google, после чего на китайские смартфоны наконец вернутся сервисы Google.