Xiaomi планирует сконцентрироваться на европейском рынке

Новости Бизнеса:Компания Xiaomi намерена еще больше укрепить свои позиции на европейском рынке.

В следующем году китайская компания Xiaomi собирается еще больше сконцентрироваться на рынке Европы. Об этом заявил вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing), комментируя свежий отчет Canalys.

Что это значит

В компании Canalys исследовали европейский рынок смартфонов и определили лидеров среди производителей. На первом месте Samsung, которая отгрузила в третьем квартале этого года 18,7 млн смартфонов и занимает 35,7% рынка.

Далее идет Huawei, которая отгрузила 11,6 млн устройств. Ее доля на рынке — 22,2%. На третьем месте Apple, у которой 18,6% рынка и 9,8 млн проданных смартфонов.

А вот Xiaomi добралась до четвертой строчки рейтинга. В третьем квартале компания отгрузила 5,5 млн смартфонов и сейчас занимает 10,5% европейского рынка.

По словам Лю Вейбинга, Xiaomi впервые преодолела отметку в 10%. Всего за год компании удалось нарастить свою долю на 73%: в третьем квартале прошлого года она занимала всего 6,5% рынка.

В следующем году Xiaomi не собирается останавливаться на достигнутом и намерена еще больше укрепить свои позиции. Вице-президент компании подчеркнул, что «хорошие цены двигают людей», возможно, намекая на соперничество с Apple.

Не исключено, что уже в следующем году Xiaomi сможет «подвинуть» на рынке смартфонов своего «яблочного» конкурента.