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Суббота, 30.11.2019
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Главный дизайнер Apple покидает компанию
Главный дизайнер Apple покидает компанию

Главный дизайнер Apple покидает компанию

Главный дизайнер Apple покидает компанию
01:45 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Джонатан Айв уходит из Apple.

В конце июня стало известно о том, что главный дизайнер Apple Джонатан Айв покидает компанию. Теперь, похоже, Apple окончательно распрощалась с Джони.

Теперь без Джони

Дело в том, что летом ни Apple, ни сам Айв не говорили, когда он доработает последние дни в компании. Сообщалось лишь, что это произойдет в конце года.

А теперь на сайте Apple исчез профиль Джони. Сначала со страницы о руководстве пропала его фотография, а потом и вся информация.

Напомним, Джонатан Айв проработал в Apple 27 лет. Под его руководством был разработан дизайн первого iMac, iPod, iPhone и Macbook. Сейчас вместе со своим другом Марком Ньюсоном он основал студию LoveFrom, и одним из ее клиентов станет Apple.

А вот за дизайн «яблочных» продуктов теперь отвечают его помощники Эванс Хэнки и Алан Дай. Только Джони отчитывался напрямую перед Тимом Куком, а они будут подчиняться операционному директору компании Джеффу Вильямсу.

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Все по теме:

Apple, Дизайнер, Джони Айв.
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