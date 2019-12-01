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США планирует ужесточить меры по препятствованию деятельности Huawei

США планирует ужесточить меры по препятствованию деятельности Huawei
01:01 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости Бизнеса:Штаты хотят еще больше затянуть петлю на шее Huawei.

Похоже, несмотря на многочисленные отсрочки и выдачу лицензий американским партнерам, США все еще не оставили планов перекрыть весь кислород китайской компании Huawei.

Что это значит

Издание Reuters, ссылаясь на несколько анонимных источников, пишет, что Америка планирует усилить меры по препятствованию деятельности Huawei. В администрации президента Дональда Трампа недовольны тем, что ограничения были введены в мае, однако пока значительных результатов не дали и не прекратили полностью поставки Huawei.

Например, многие американские компании (Intel, Xilinx, Micron) продолжают сотрудничество с китайским партнером. Глава Xilinx еще летом заявлял, что юристы компании изучили требования правительства и пришли к выводу, что старые 28-нанометровые чипы и некоторые чипы, не предназначенные для передачи 5G, могут быть законно проданы Huawei без специальной лицензии.

И теперь Штаты хотят расширить свои полномочия и запретить сотрудничество с Huawei иностранным поставщикам, которые используют в своей продукции технологии или компоненты американского производства.

К чему это может привести

Юрист из Вашингтона Даг Джейкобсон считает, что новые ограничения будут плохо восприняты союзниками США и американскими компаниями. Что касается самой Huawei, он прогнозирует, что такие действия нарушат цепочки поставок, но в конечном итоге компания найдет других поставщиков, чтобы заполнить пробелы.

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Китай, США, Санкции, Huawei.
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