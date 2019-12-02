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Jeep засудил индийскую фирму Mahindra за "плагиат"

Jeep засудил индийскую фирму Mahindra за "плагиат"
05:58 Сегодня Телеграф autoua.net

Новости Бизнеса:Mahindra Roxor оказался практически точной копией культового Jeep Willys.

Разбирательство между Fiat Chrysler Automobiles и индийской фирмой Mahindra началось в августе прошлого года. Американский концерн обвинил индийского производителя в плагиате: индийский внедорожник Mahindra Roxor оказался практически точной копией культового Jeep Willys. У автомобиля такой же квадратный кузов, плоские боковины и идентичная задняя часть кузова, заканчивающаяся примерно на уровне капота.

В 1947 году индийская компания получила лицензию на производство нескольких итераций культового CJ, а последнее соглашение было заключено в 2009 году. Все эти годы компания продавала «двойников» автомобилей Jeep и это не волновало FCA. Но в прошлом году Mahindra & Mahindra Ltd. открыла офис в США. Компания наладила крупноузловую сборку внедорожника Roxor и начала его продажи на североамериканском рынке. В FCA посчитали, что реплика стоимостью $15 499 может отвоевать часть рынка у внедорожников Jeep.

Несмотря на заявление руководства Mahindra & Mahindra Ltd. о том, что «компании имеют длительные лицензионные отношения, начавшиеся в сороковых годах прошлого века» и продолжающиеся по сегодняшний день, суд вынес решение в пользу FCA, заявив, что действительно Mahindra виновна в нарушении авторских прав. Судья по административным делам Кэмерон Эллиот заявил, что Mahindra Roxor слишком напоминает внедорожники Jeep.

Решение по этому вопросу еще должна принять Комиссия по международной торговле США, но FCA намерен добиться полного запрета продаж индийского внедорожника. Концерн будет обращаться в окружной суд Мичигана и даже может потребовать некую компенсацию.

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Jeep, Mahindra.
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