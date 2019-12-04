Правительство утвердило аудитора Нафтогаза

Новости Бизнеса:Кабинет министров на заседании 4 декабря утвердил компанию Deloitte Украина аудитором НАК Нафтогаз Украины.

Кабинет министров Украины решил провести аудиторскую оценку финансовой отчетности Национальной акционерной компании "Нафтогаз Укарины".

Об этом на странице в соцсети Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.

"Кабмин решил провести аудиторскую проверку Нафтогаза", - написал Гончаренко.

Аудитором выступит компания Deloitte. Также Гончаренко сообщил, что, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, политического решения на смену руководства "Нафтогаза" нет, поэтому Андрей Коболев будет работать до конца своего контракта.

Как сообщалось, 2 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на брифинге заявил, что правительство приняло политическое решение о смене руководства всех стратегических государственных предприятий и перезагрузке их наблюдательных советов. На вопрос о том, коснется ли это всех компаний, включая "Нафтогаз" и "Укрэнерго", министр ответил: "Абсолютно".

Справка. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. Находится в подчинении Кабинета министров Украины.