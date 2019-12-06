Гончарук рассказал, когда ожидает увидеть серьезные кадровые решения в " Укрзализныци"

Новости Бизнеса:По словам Алексея Гончарука, ситуация в "Укрзализныци" очень сложная из-за коррупции.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ожидает до конца года серьезных кадровых изменений в Акционерной компании "Укрзализныця", которые должен провести наблюдательный совет компании, заявил в ходе Часа вопросов к правительству премьер-министр Алексей Гончарук

"Мы как правительство обращались в наблюдательный совет для того, чтобы они пересмотрели эффективность работы менеджмента "Укрзализныци" и приняли соответствующие кадровые решения ", - сказал он.

"Я ожидаю, что уже к концу этого года ситуация в "Укрзализныце" серьезно изменится", - добавил он.

По словам Гончарука, в компании очень сложная ситуация, поскольку много вопросов, связанных с коррупцией, но на менеджмент компании напрямую может повлиять только независимый наблюдательный совет.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров Украины намерен провести в ”Укрзализныце” кадровые изменения в связи с коррупцией на предприятии.