Скачать
Суббота, 07.12.2019
Зеленский считает, что РФ готова к разговору об урегулировании ситуации на Донбассе
Зеленский считает, что РФ готова к разговору об урегулировании ситуации на Донбассе
Протесты во Франции: закрыты школы и больницы
Протесты во Франции: закрыты школы и больницы
Перед Евро-2020 Украина сыграет с Польшей
Перед Евро-2020 Украина сыграет с Польшей
Рецепт дня: cалат "Филадельфия" или ленивые суши
Рецепт дня: cалат "Филадельфия" или ленивые суши

Авиакомпания Ryanair вскоре прекратит летать из Киева в ФРГ и Швецию

Авиакомпания Ryanair вскоре прекратит летать из Киева в ФРГ и Швецию
05:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Авиакомпания Ryanair прекратит летать из Киева в аэропорт Скавста и в Нюрнберг.

С вступлением в силу в конце марта 2020 года летнего расписания полетов, лоукостер Ryanair прекратит летать из Киева в аэропорт Скавста (в 100 км от Стокгольма) и в Нюрнберг.

Об этом свидетельствует обновленная информация в системе бронирования перевозчика, пишут avianews.

Последние внесенные в систему рейсы по обоим направлениям значатся 27 марта 2020 года.

В пресс-службе Ryanair причиной сокращения авиарейсов назвали закрытие баз в Скавсте и Нюрнберге из-за задержки с поставкой самолетов Boeing 737 MAX. Таким образом флот авиакомпании будет состоять в 2020 году из 10 самолетов в летнем расписании вместо планируемых ранее 20.

Также Ryanair снизил прогноз числа перевезенных пассажиров на 2021 финансовый год, который начнется 1 апреля 2020 года и продлится до 31 марта 2021 года, со 157 до 156 млн.

"Мы сожалеем о закрытии этих двух баз и незначительных сокращениях провозных емкостей на других базах, что полностью связано с дальнейшими задержками поставок наших Boeing 737 MAX. Мы продолжаем работать с Boeing, нашим персоналом, профсоюзами и затронутыми аэропортами, чтобы минимизировать сокращения провозных емкостей и числа рабочих мест", — заявил главный исполнительный директор Ryanair Эдди Уилсон.

Ryanair хочет увеличить пассажиропоток в Украине

Напомним: в летнем расписании 2020 года прямые рейсы из киевского аэропорта Жуляны в Нюрнберг планирует выполнять Wizz Air. У лоу-коста в систему бронирования перелеты внесены по вторникам и субботам.

Рейсы из аэропорта Борисполь в основной аэропорт Стокгольма Арланда (расположен в 40 км от города) внесены в летнее расписание МАУ. Авиаперевозчик планирует обслуживать это направление ежедневно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Самолет, Борисполь, Авиакомпания, Ryanair.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые создали новый источник зеленой энергии
02 Венецианская комиссия раскритиковала закон о языке
03 "Нафтогаз" завершил двусторонние переговоры с "Газпромом"
04 Что говорят медики о бокале шампанского: польза или вред?
05 В США приняли резолюцию в отношении Израиля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Польше изъяли крупнейшую за 30 лет партию кокаина
В Польше изъяли крупнейшую за 30 лет партию кокаина
Байден: Трамп ничего не знает о геополитике
Байден: Трамп ничего не знает о геополитике
В США приняли резолюцию в отношении Израиля
В США приняли резолюцию в отношении Израиля
Эффективные натуральные средства, которые ускорят заживление шрамов
Эффективные натуральные средства, которые ускорят заживление шрамов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь