Авиакомпания Ryanair вскоре прекратит летать из Киева в ФРГ и Швецию

Новости Бизнеса:Авиакомпания Ryanair прекратит летать из Киева в аэропорт Скавста и в Нюрнберг.

С вступлением в силу в конце марта 2020 года летнего расписания полетов, лоукостер Ryanair прекратит летать из Киева в аэропорт Скавста (в 100 км от Стокгольма) и в Нюрнберг.

Об этом свидетельствует обновленная информация в системе бронирования перевозчика, пишут avianews.

Последние внесенные в систему рейсы по обоим направлениям значатся 27 марта 2020 года.

В пресс-службе Ryanair причиной сокращения авиарейсов назвали закрытие баз в Скавсте и Нюрнберге из-за задержки с поставкой самолетов Boeing 737 MAX. Таким образом флот авиакомпании будет состоять в 2020 году из 10 самолетов в летнем расписании вместо планируемых ранее 20.

Также Ryanair снизил прогноз числа перевезенных пассажиров на 2021 финансовый год, который начнется 1 апреля 2020 года и продлится до 31 марта 2021 года, со 157 до 156 млн.

"Мы сожалеем о закрытии этих двух баз и незначительных сокращениях провозных емкостей на других базах, что полностью связано с дальнейшими задержками поставок наших Boeing 737 MAX. Мы продолжаем работать с Boeing, нашим персоналом, профсоюзами и затронутыми аэропортами, чтобы минимизировать сокращения провозных емкостей и числа рабочих мест", — заявил главный исполнительный директор Ryanair Эдди Уилсон.

Напомним: в летнем расписании 2020 года прямые рейсы из киевского аэропорта Жуляны в Нюрнберг планирует выполнять Wizz Air. У лоу-коста в систему бронирования перелеты внесены по вторникам и субботам.

Рейсы из аэропорта Борисполь в основной аэропорт Стокгольма Арланда (расположен в 40 км от города) внесены в летнее расписание МАУ. Авиаперевозчик планирует обслуживать это направление ежедневно.