Скачать
Среда, 11.12.2019
Украинцы смогут пожаловаться на плохие дороги онлайн
Украинцы смогут пожаловаться на плохие дороги онлайн
Новосад сообщила, будут ли повышать стипендии студентам
Новосад сообщила, будут ли повышать стипендии студентам
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: кто, где, когда
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: кто, где, когда
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 12 декабря
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 12 декабря

Кабмин согласовал частичную приватизацию Укргазбанка

Кабмин согласовал частичную приватизацию Укргазбанка
12:03 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:IFC из структуры Всемирного банка сможет войти в капитал Укргазбанка.

Кабинет министров уполномочил министра финансов Оксану Маркарову подписать сделки, связанные с предоставлением Международной финансовой корпорацией кредита государственному Укргазбанку с возможностью его последующей конвертации в уставный капитал банка.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина.

"Утвердить основные условия предоставления кредита Международной финансовой корпорацией "Акционерный банк "Укргазбанк" с возможностью его конвертации в уставный капитал банка, которые прилагаются к оригиналу", - говорится в распоряжении.

В то же время условия кредита и его возможной конвертации в распоряжении отсутствуют.

Среди договоров, которые подпишет Маркарова, перечислены также договор между акционерами, договор на опцион про продажу акций и договор про политику.

Всемирный банк снова поддержал земельную реформу в Украине

Минфину также поручено после заключения договора об опционе ежегодно предусматривать в проекте закона о госбюджете на соответствующий год механизм финансирования расходов, необходимых в случае реализации такого договора.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Всемирный банк, Кабмин, Укргазбанк, IFC.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 10 декабря: дело о госизмене Порошенко и законопроект об отмене языкового закона
02 Тоже может навредить: кому нельзя есть хурму
03 Лилия Ребрик - это псевдоним: телеведущая рассекретила свою настоящую фамилию
04 Медики назвали болезни, от которых защищает кофе
05 Ткаченко отреагировал на законопроект об отмене "языкового" закона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков
Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков
Завышали тарифы в платежках: антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов
Завышали цифры в платежках: 16 облгазов оштрафовали
Длинные каникулы и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество
Как будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество: календарь
Странный астероид Бенну выбрасывает камни в космос
Странный астероид Бенну выбрасывает камни в космос
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь