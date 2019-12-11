Кабмин согласовал частичную приватизацию Укргазбанка

Новости Бизнеса:IFC из структуры Всемирного банка сможет войти в капитал Укргазбанка.

Кабинет министров уполномочил министра финансов Оксану Маркарову подписать сделки, связанные с предоставлением Международной финансовой корпорацией кредита государственному Укргазбанку с возможностью его последующей конвертации в уставный капитал банка.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина.

"Утвердить основные условия предоставления кредита Международной финансовой корпорацией "Акционерный банк "Укргазбанк" с возможностью его конвертации в уставный капитал банка, которые прилагаются к оригиналу", - говорится в распоряжении.

В то же время условия кредита и его возможной конвертации в распоряжении отсутствуют.

Среди договоров, которые подпишет Маркарова, перечислены также договор между акционерами, договор на опцион про продажу акций и договор про политику.

Минфину также поручено после заключения договора об опционе ежегодно предусматривать в проекте закона о госбюджете на соответствующий год механизм финансирования расходов, необходимых в случае реализации такого договора.