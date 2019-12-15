Kia вскоре сменит свой логотип

Новости Бизнеса:На автомобилях марки Kia будет красоваться новый логотип.

Volkswagen оказался не единственным крупным мировым производителем, который изменит свой корпоративный логотип. По всей вероятности, в ближайшем будущем новая эмблема появится и на автомобилях марки Kia. 26 ноября в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) зарегистрировано несколько заявок на новый товарный знак, демонстрирующий значительное развитие компании за последнее десятилетие. Поля для даты регистрации и публикации заявки пока пусты, а это означает, что Kia еще не получила одобрения корейских властей.

Новая эмблема представляет собой соединенные буквы красного или черного цвета. Подобный логотип украшал электрический концепт электромобиля Kia Imagine, который компания показала в марте этого года на автосалоне в Женеве. Единственное отличие в том, что логотип на кузове шоу-кара, демонстрировавшего дизайн будущих моделей марки, был белого цвета.

По предварительной информации, новый логотип получат электрические и гибридные модели Kia. Компания уже продает некоторые свои модели под индивидуальными логотипами. Например, лифтбек Stinger для южнокорейского рынка украшает эмблема «Е», а для флагманского внедорожника Mohave нового поколения создан отдельный уникальный логотип.