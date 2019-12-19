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Коболев: Нафтогаз готов продать Кировоградгаз

Коболев: Нафтогаз готов продать Кировоградгаз
15:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Нафтогаз готов продать свою 51% долю в АО "Кировоградгаз", если позволит правительство и найдется покупатель.

НАК "Нафтогаз Украины" готов продать свою 51%-ную долю в АО "Кировоградгаз", сообщил глава правления НАК Андрей Коболев на отчете компании по реализации плана анбандлинга в среду вечером в Киеве.

"С удовольствием бы его продали. Ждем покупателей. Если нам позволит правительство и найдется покупатель, мы бы его продали", - сказал он.

Как сообщалось, вокруг "Кировоградгаза" длительное время идет корпоративный конфликт. "Нафтогаз" смог сменить менеджмент "Кировоградгаза", получив контроль над его управлением, только в июне 2017 года, до того собрания акционеров срывались.

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НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 51% акция "Кировоградгаза", ООО "Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест" (Киев) – 32,9%.

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Нафтогаз, Андрей Коболев, "Кировоградгаз".
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