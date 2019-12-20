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Немецкий суд запретил Uber

Немецкий суд запретил Uber
03:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Суд Франкфурта запретил популярный сервис Uber.

Окружной суд Франкфурта запретил сервис онлайн-заказа такси Uber.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Новое время. Отмечается, что в бизнес-модели Uber суд признал разные антиконкурентные нарушения. Иск подала служба такси Taxi Deutschland.

Uber работает в Берлине, Франкфурте, Мюнхене и еще ряде немецких городов. В Германии сервис работает исключительно с компаниями, занимающимися прокатом автомобилей, и их лицензированными водителями.

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Ранее сообщалось, что транспортное управление Лондона (Transport for London - TfL) не продлило лицензию сервису по заказу такси Uber. В TfL считают, что такси службы Uber не обеспечивают должной безопасности пассажирам.

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Германия, Франкфурт, Uber.
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