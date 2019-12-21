"КрАЗы" будут собирать в Африке

Новости Бизнеса:"АвтоКрАЗ" договорился с нигерийской компанией о сборке техники в Африке.

Крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в Украине "АвтоКрАЗ" объявил о начале стратегического партнерства с нигерийской Proforce. Компании будут совместно собирать военные и гражданские грузовые автомобили в Нигерии (Западная Африка).

Об этом сообщает пресс-служба "АвтоКрАЗа" в Facebook.

В рамках долгосрочного соглашения будет осуществляться сборка большегрузных дорожных автомобилей под брендом Kraz-Proforce. По данным украинской компании, эти транспортные средства будут отвечать самым высоким международным стандартам качества и потребностям потребителей как на гражданском, так и на военном рынках.

"Мы считаем, что между нашими компаниями существует много синергий, которые можно использовать для создания мощных производственных возможностей, необходимых для Нигерии", - сообщили в пресс-службе.

В 2020 году компании планируют изготовление грузовиков мирового стандарта, разработанных в соответствии с потребностями рынков Нигерии и всей Африки. В "АвтоКрАЗе" добавляют, что это сотрудничество положительно повлияет на экономику Нигерии, создав новые рабочие места, одновременно способствуя технологическому развитию страны.