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Сертифицирование завершено: "Оператор ГТС" получил лицензию НКРЭКУ

Сертифицирование завершено: "Оператор ГТС" получил лицензию НКРЭКУ
17:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:ОГТСУ получил лицензию НКРЭКУ на право транспортировки газа.

НКРЭКУ окончательно сертифицировала ООО "Оператор ГТС" и выдала новому оператору газотранспортной системы лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа с 01 января 2020 года.

Об этом стало известно во время заседания комиссии.

Указанные постановления вступают в силу с 1 января 2020 года.

Отдельным решением Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила тарифы на услуги транспортировки природного газа для точек входа и точек выхода ГТС на регуляторный период 2020-2024 годов. Были также утверждены коэффициенты, которые учитывают период заказа мощности: суточный, месячный, квартальный.

Транзит газа: Оржель подсчитал прибыль Украины

Как сообщалось ранее, Акционерное общество "Укртрансгаз" увеличило размер уставного капитала ООО "Оператор ГТС Украины" до 3,8 млрд грн.

Секретариат Энергетического сообщества 17 декабря обнародовал положительное заключение по сертификации ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) как оператора газотранспортной системы.

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Укртрансгаз, Транзит газа, НКРЭКУ, ОГТСУ.
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