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Коррупция на предприятии "Артемсоль": Минэкономики уже нашло кандидатов на врио

Коррупция на предприятии "Артемсоль": Минэкономики уже нашло кандидатов на врио
20:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Милованов говорит, что Минэкономики уже нашло кандидатов на должность и.о. "Артемсоли".

Государственное предприятие "Артемсоль", где разоблачили преступную схему вымогательства 800 тысяч гривень служебными лицами и работниками правоохранительных органов, является весьма проблемным.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"Артемсоль является большим проблемным предприятием. Оно прошло в подчинение Минэкономики от МинАПК. Публично и приватно есть очень много нареканий на схемы-прокладки при продаже товара. Это уже давно под вниманием Минэкономики. Мы готовим кадровые решения. На сегодня есть четыре кандидата на и.о. Окончательно мы определимся в ближайшее время. У Минэкономики одинаковый подход ко всем проблемным предприятиям. Назначается и.о., заводится новая команда и аудит, открывается конкурс на руководство", - отметил Милованов.

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Как сообщалось ранее, следователи теруправления Государственного бюро расследований в городе Киеве разоблачили преступную схему вымогательства 800 тыс. грн неправомерной выгоды служебными лицами госпредприятия стратегического значения "Артемсоль" и работниками правоохранительных органов.

Среди участников схемы установлены - заместитель начальника управления главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, заместитель начальника одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области, а также некоторые должностные лица госпредприятия стратегического значения "Артемсоль".

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Коррупция, Минэкономики, Артемсоль, Тимофей Милованов.
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