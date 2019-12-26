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Уже совсем скоро: в "Центрэнерго" готовятся к приватизации

Уже совсем скоро: в "Центрэнерго" готовятся к приватизации
22:37 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Приватизация "Центрэнерго" в 2020 году может не состояться .

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко сомневается в приватизации "Центрэнерго" в 2020 году, несмотря на то, что предприятие есть в перечне объектов большой приватизации на следующий год.

Об этом он сказал в интервью lb.ua.

"У предприятия есть своя история. Сейчас там нет советника. Поэтому для начала мы должны объявить конкурс на эту должность. Думаю, с этим мы справимся уже в январе. Но, честно говоря, я не вижу перспектив приватизации "Центрэнерго" в 2020 году", - подчеркнул глава Фонда.

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Он заверил, что не получал никаких указаний от главы Офиса президента Андрея Богдана относительно приватизации энергогенерирующего предприятия.

"Есть общая задача - ускорять процесс приватизации и делать его прозрачным. Это главная задача. И любых разговоров конкретно по "Центрэнерго" не было", - добавил Сенниченко.

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Приватизация, Компания, Дмитрий Сенниченко, Центрэнерго.
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