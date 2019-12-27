СМИ: Huawei получила от властей Китая $75 миллиардов

Новости Бизнеса:Huawei является лидером по финансовой помощи от правительства Китая.

Несмотря на санкции США и другие проблемы, которые в последнее время сыпятся, как из рога изобилия, Huawei продолжает увеличивать продажи, бить рекорды и остается вторым по величине производителем смартфонов в мире. Однако газета The Wall Street Journal пишет, что этот успех — заслуга не только компании, но и правительства Китая.

В издании говорят, что Huawei получила от властей Китая $75 млрд. Это гранты, кредиты, налоговые льготы и другие формы финансовой помощи.

Правда, это общая сумма, полученная в течение 25 лет. Тем не менее, это все равно больше, чем та помощь, которую получили от правительств своих стран ближайшие конкуренты компании.

Львиную долю — около $46 млрд — компания получила за счет займов, кредитных линий и другой поддержки со стороны государственных банков. Huawei также на налогах сэкономила $25 млрд в период с 2008 по 2018 годы благодаря государственным инициативам продвижения технологического сектора. Еще $1,6 млрд компания получила в грантах и $2 млрд в форме скидок на земельные участки.

Кроме того, китайские банки за 20 лет предоставили клиентам фирмы кредитов на $30 млрд. По данным Мирового банка, деньги выдавали под низкий процент, некоторые получали деньги под 3% годовых.

Представители Huawei сразу же отреагировали на публикацию в СМИ и подтвердили, что компания действительно получала помощь, но это "небольшие и несущественные" субсидии на развитие своих исследований. За последние 10 лет это всего 0,3% от суммарного дохода.

По словам представителей компании, налоговые льготы и другая господдержка доступны и другим фирмам.