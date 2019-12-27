Авиакомпания Lufthansa объявила о новой забастовке

Новости Бизнеса:Бортпроводники немецкой авиакомпании Lufthansa выйдут на очередную забастовку еще до конца 2019 года.

Сотрудники немецкой авиакомпании Lufthansa намерены провести очередную забастовку еще до конца текущего года.

Об этом сообщает Spiegel.

"Если вы хотите лететь с Lufthansa в ближайшие дни, вас могут ожидать проблемы. Профсоюз стюардов Ufo готовит очередную забастовку", - сообщает издание.

Как отмечается, Ufo собирается предоставить информацию о конкретном времени забастовки в пятницу в 17:00 на собственном YouTube-канале.

Причиной анонсированной забастовки является давний спор относительно заработной платы. В течение рождественских праздников заинтересованные стороны пытались найти решение, но переговоры оказались неудачными.

Ранее состоялись предупредительные забастовки на четырех дочерних предприятиях Lufthansa, а также двухдневная забастовка в материнской компании. Из-за этого в ноябре были отменены около 1500 рейсов, что затронуло почти 200 тыс. пассажиров.