Авиакомпания Lufthansa объявила о новой забастовке

Сотрудники немецкой авиакомпании Lufthansa намерены провести очередную забастовку еще до конца текущего года.
Об этом сообщает Spiegel.
"Если вы хотите лететь с Lufthansa в ближайшие дни, вас могут ожидать проблемы. Профсоюз стюардов Ufo готовит очередную забастовку", - сообщает издание.
Как отмечается, Ufo собирается предоставить информацию о конкретном времени забастовки в пятницу в 17:00 на собственном YouTube-канале.
Причиной анонсированной забастовки является давний спор относительно заработной платы. В течение рождественских праздников заинтересованные стороны пытались найти решение, но переговоры оказались неудачными.
Ранее состоялись предупредительные забастовки на четырех дочерних предприятиях Lufthansa, а также двухдневная забастовка в материнской компании. Из-за этого в ноябре были отменены около 1500 рейсов, что затронуло почти 200 тыс. пассажиров.