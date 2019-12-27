Скачать
Пятница, 27.12.2019
Украина и Россия договорились об отказе от взаимных претензий по газу
Украина и Россия договорились об отказе от взаимных претензий по газу
Авиакатастрофа в Казахстане: на борту были украинцы
Авиакатастрофа в Казахстане: на борту были украинцы
Сборная Украины по футзалу - в числе лучших команд Европы
Сборная Украины по футзалу - в числе лучших команд Европы
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 28 декабря
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 28 декабря

Не только дивиденты: "Нафтогаз" пополнил бюджет страны кругленькой суммой

Не только дивиденты: "Нафтогаз" пополнил бюджет страны кругленькой суммой
11:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Андрей Коболев сообщил, что за декабрь "Нафтогаз" перечислил в госбюджет 20 миллиардов гривень.

После распоряжения правительства о досрочной выплате дивидендов за 2019 год Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" перечислила в государственный бюджет страны 13 млрд грн.

На своей странице в Facebook глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев написал, что после распоряжения Кабинета министров об обязательстве компании досрочно выплатить дивиденды за 2019 год НАК исполнил это решение.

"Сразу после принятия этого решения мы перечислили государству 8,5 млрд грн дивидендов и 4,5 млрд грн других налоговых платежей. Всего за декабрь мы обеспечили поступление в госбюджет около 20 млрд гривен. Надеемся, это позволит многим украинцам спокойно и радостно встретить праздники", - написал он.

Украина и Россия договорились об отказе от взаимных претензий по газу

Также Коболев сообщил, что с начала года группа "Нафтогаз" заплатила более 103,8 млрд грн грн налогов и дивидендов.

"Мы обеспечили госбюджету наибольшую долю поступлений: примерно каждая седьмая гривня пришла в казну через одну из компаний нашей группы", - отметил он.

Как сообщалось ранее, 26 декабря Кабинет министров обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" досрочно выплатить 8,5 млрд грн дивидендов по итогам работы за первые три квартала текущего года.

18 декабря премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил информацию о проблемах с выполнением доходной части государственного бюджета, из-за чего не будет в полном объеме профинансировано выполнение некоторых государственных программ.

Коболев: Нафтогаз готов продать Кировоградгаз

Государственный бюджет Украины за ноябрь 2019 года получил 88,831 млрд грн доходов, что на 8,6% ниже планового показателя на этот период. С начала года, за январь-ноябрь, госбюджет получил 899,746 млрд грн доходов, что на 5,9% ниже планового показателя на этот период.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Госбюджет, Нафтогаз, Дивиденды, Андрей Коболев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
02 Смартфоны Xiaomi вскоре начнут обновляться до Android 10: кто первый в очереди
03 Оформление документов жителей ООС: президент подписал важный закон
04 Сердечко скажет Вам "спасибо": топ продуктов при гипертонии и гипотонии (Фото)
05 Итоги дня 26 декабря: Зеленский - политик года, газовые переговоры, ликвидация ГПУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский досрочно снял выговор с заместителей Богдана
Зеленский досрочно снял выговор с заместителей Богдана
Кому больше всего доверяют украинцы: опрос
Кому больше всего доверяют украинцы: опрос
Туман и гололед: водителей предупредили об ухудшении погоды
Туман и гололед: водителей предупредили об ухудшении погоды
Защитные талисманы по знаку Зодиака на 2020 год (Белой Металлической Крысы)
Защитные талисманы по знаку Зодиака на 2020 год (Белой Металлической Крысы)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь