Не только дивиденты: "Нафтогаз" пополнил бюджет страны кругленькой суммой

Новости Бизнеса:Андрей Коболев сообщил, что за декабрь "Нафтогаз" перечислил в госбюджет 20 миллиардов гривень.

После распоряжения правительства о досрочной выплате дивидендов за 2019 год Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" перечислила в государственный бюджет страны 13 млрд грн.

На своей странице в Facebook глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев написал, что после распоряжения Кабинета министров об обязательстве компании досрочно выплатить дивиденды за 2019 год НАК исполнил это решение.

"Сразу после принятия этого решения мы перечислили государству 8,5 млрд грн дивидендов и 4,5 млрд грн других налоговых платежей. Всего за декабрь мы обеспечили поступление в госбюджет около 20 млрд гривен. Надеемся, это позволит многим украинцам спокойно и радостно встретить праздники", - написал он.

Также Коболев сообщил, что с начала года группа "Нафтогаз" заплатила более 103,8 млрд грн грн налогов и дивидендов.

"Мы обеспечили госбюджету наибольшую долю поступлений: примерно каждая седьмая гривня пришла в казну через одну из компаний нашей группы", - отметил он.

Как сообщалось ранее, 26 декабря Кабинет министров обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" досрочно выплатить 8,5 млрд грн дивидендов по итогам работы за первые три квартала текущего года.

18 декабря премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил информацию о проблемах с выполнением доходной части государственного бюджета, из-за чего не будет в полном объеме профинансировано выполнение некоторых государственных программ.

Государственный бюджет Украины за ноябрь 2019 года получил 88,831 млрд грн доходов, что на 8,6% ниже планового показателя на этот период. С начала года, за январь-ноябрь, госбюджет получил 899,746 млрд грн доходов, что на 5,9% ниже планового показателя на этот период.