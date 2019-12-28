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"Кернел" увеличил уставный капитал компании

"Кернел" увеличил уставный капитал компании
03:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:"Кернел" увеличил уставный капитал на $55,189 тыс., путем выпуска 2,09 млн шт. акций без указания их номинальной стоимости.

Совет директоров Kernel Holding SA (Люксембург), холдинговой компании крупной украинской аграрной группы "Кернел", решил увеличить уставный капитал компании на $55,189 тыс. путем выпуска 2,09 млн шт. акций без указания их номинальной стоимости.

Согласно сообщению компании на сайте Варшавской фондовой биржи в пятницу, все акции были оплачены наличными.

В результате увеличения уставный капитал компании достиг почти $2,22 млн (84,031 млн акций).

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

Компания "Кернел" получила дополнительный транш на $100 млн

"Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-2018 - июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Его выручка за этот период выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает экс-депутат Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

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Кернел, Kernel Holding SA.
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