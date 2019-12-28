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Кабмин поддержал разделение "Укрзализныци" на три части

Кабмин поддержал разделение "Укрзализныци" на три части
17:19 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Реформа "Укрзализныци" предполагает создание пассажирского, транспортного и инфраструктурного подразделения.

Глава УЗ Евгений Кравцов сообщил, что Кабмин одобрил план реформы "Укрзализныци", согласно которому компания будет разделена на три части и подготовлена к частичной приватизации. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Согласно плану, в компании будет создано три вертикали - пассажирская, инфраструктурная, грузовая. Также предусмотрено создать порядок их взаимодействия и технического обслуживания. Евгений Кравцов говорит, что в следующем году компания откажется от регионального управления, который предполагает наличие филиалов - региональных железных дорог.

Также он добавил, что пассажирские перевозки переведут на систему заказов.

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"Ключевое отличие такой системы от существующей — механизм, согласно которому организатор перевозок будет заказывать их у перевозчиков с гарантией компенсации стоимости курсирования поезда. Это позволит избавиться кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых", — объяснил Кравцов.

Кроме этого, в УЗ хотят внедрить единый электронный проездной документ на железнодорожном транспорте и автоматическую оплату проезда на пригородных маршрутах.

Напомним, экспресс в аэропорт "Борисполь" перевез за год почти 1 миллион пассажиров.

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Укрзализныця, Кабмин, Евгений Кравцов, Реформа "Укрзализныци".
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