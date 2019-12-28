Еще раз выделилась: Xiaomi снова в Книге рекордов Гиннесса

Новости Бизнеса:Компанию Xiaomi опять внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Китайская компания Xiaomi вслед за Vivo попала в Книгу рекордов Гиннесса, организовав самую массовую распаковку подарков.

Рекорд установили 21 декабря у Всемирного торгового центра Westfield в Нью-Йорке.

Мероприятие прошло под лозунгом "Mi-stery Box": то есть Xiaomi раздала посетителям коробки с тайными подарками: от мелких гаджетов вроде зарядки до электросамокатов Mi Electric Scooter Pro.

И 703 человека одновременно подбросили эти коробки в воздух. Таким образом, Xiaomi побила предыдущий рекорд — 643 человека в сентябре этого года в Мексике.

Похоже, таким образом китайская компания решила привлечь к себе внимание на рынке США.