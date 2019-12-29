Huawei сертифицировала новый смартфон Mate Xs

Новости Бизнеса:Новый гибкий смартфон Huawei Mate Xs получил сертификацию.

Компания Huawei не успела разобраться со своим Mate X, который только недавно поступил в продажу, а уже готовит его последователя — Huawei Mate Xs.

Что известно

Новый гибкий смартфон уже получил сертификацию китайского регулятора 3C. В базу данных он занесен под номером TAH-AN00m.

Регулятор раскрывает лишь мощность быстрой зарядки, которую будет поддерживать Huawei Mate Xs — 65 Вт. Вся остальная информация отсутствует.

Напомним, новой модели приписывают обновленный шарнир, улучшенный дисплей и новый фирменный процессор Kirin 990 с интегрированным модемом 5G.

Скорее всего, смартфон дебютирует на выставке Mobile World Congress (MWC), которая пройдет в конце февраля в Барселоне.