Транзит газа: "Нафтогаз" запустил Газовый информационный центр

Новости Бизнеса:"Нафтогаз" запустил информационный штаб, который ежедневно будет сообщать о состоянии транзита российского газа.

НАК "Нафтогаз Украины" запустил Газовый информационный центр, где ежедневно будут обновлять информацию о состоянии транзита российского газа.

Об этом говорится в сообщении компании "Оператор ГТС Украины", который ведет онлайн-трансляцию марафона на своей странице в Facebook.

"Получить официальную достоверную информацию из первых источников о текущем состоянии транзита и действиях всех заинтересованных сторон, без перерыва на праздники и выходные, вы сможете в Газовом информационном центре. Запланированы ежедневные брифинги с участием руководителей "Нафтогаза", "Оператора газотранспортной системы Украины", ключевых лиц государства, а также украинских и иностранных экспертов отрасли", - говорится в сообщении.

Таким образом "Нафтогаз" готовится к работе в сложных информационных условиях для предотвращения манипуляции со стороны российских СМИ.

"10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" истекает 1 января в 09:00. В этих условиях чрезвычайно важно избежать распространения непроверенной и противоречивой информации", - отметили в компании.

Как сообщалось, ранее "Нафтогаз" намеревался создать информационный штаб, который будет мониторить и давать информацию о текущей ситуации с транспортировкой газа и украинскими хранилищами в случае прекращения транзита российского газа через территорию нашей страны.