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В "Нафтогазе" рассказали о завершении процедуры анбандлинга

В "Нафтогазе" рассказали о завершении процедуры анбандлинга
18:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:"Оператор ГТС Украины" вышел из группы "Нафтогаза".

Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон подписал акт приема-передачи активов украинской ГТС.

"Актом из АО "Укртрансгаз" в ОГТСУ передано более 47 тыс. инвертарных единиц. Таким образом, мы переняли необходимое государственное имущество, находящееся в государственной собственности и использующееся в деятельности по транспортировке природного газа магистральными трубопроводами", - говорится в сообщении ОГТСУ.

"ГТС в управление приняли. Новым собственником "Оператор ГТС Украины" стала компания МГУ. Проект анбандлинга официально завершен!", - отметил Макогон.

В свою очередь глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в соцсети Facebook отметил, что с завершением анбандлинга НАК перестал быть акционером (бенефециаром) оператора ГТС и стал его крупным клиентом.

"Украина выполнила норму Третьего энергопакета ЕС и доказала, что является ответственным и надежным союзником. Это была самая масштабная реформа в энергетическом секторе за всю историю независимой Украины. Спасибо президенту, правительству, депутатам ВРУ, НКРЭКУ и всем вовлеченным за волю и слаженную кропотлиыую работу на результат, которого удалось достичь за последние полгода", - отметил глава НАК.

Новый оператор ГТС Украины сообщает о штатном режиме работы

Как сообщалось, согласно обновленному правительством 18 сентября плану анбандлинга "Нафтогаза Украины", новым оператором ГТС является ООО "ОГТСУ". Украинский регулятор НКРЭКУ 24 декабря принял окончательное решение о сертификации ОГТСУ и выдал ему лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа. Новый оператор 31 декабря 2019 года завершил подписание межоператорских соглашений с компаниями-операторами соседних ГТС.

Заключенный в 2009 году транзитный контракт с "Газпромом" истек в 9:00 1 января 2020 года. Новый договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки, и транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ были подписаны 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-РФ-Еврокомиссия. Они предполагают транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м.

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Нафтогаз, Укртрансгаз, Анбандлинг, ОГТСУ.
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